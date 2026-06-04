В Азербайджане планируют стабилизировать цены на мясо

В Азербайджане рассчитывают стабилизировать цены на мясном рынке за счет увеличения объемов производства и снижения себестоимости продукции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сегодня на пресс-конференции заявил заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана Заур Алиев.

По его словам, основная цель заключается в наращивании производства мяса, повышении продуктивности и сокращении производственных затрат.

"Мы считаем, что за счет формирования себестоимости производства мяса на приемлемом уровне удастся обеспечить стабильность на рынке", - отметил Заур Алиев.

Он сообщил, что в настоящее время потребность Азербайджана в говядине на 83,7% обеспечивается за счет местного производства, в баранине - на 94,2%, а в мясе птицы - на 82%.

Замминистра добавил, что Государственная программа предусматривает повышение уровня самообеспеченности страны мясной продукцией.

Заур Алиев подчеркнул, что в последние годы в мире наблюдается рост цен на мясо. По его словам, этому способствовало увеличение расходов на логистику, корма и другие производственные затраты после пандемии.

Он также отметил, что основной составляющей себестоимости продукции в животноводстве являются корма, и повышение эффективности их производства в будущем позволит снизить себестоимость производства мяса.