https://news.day.az/society/1839261.html Летом поезда АЖД будут курсировать чаще Летом, в период отпусков и каникул, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) будет работать по более интенсивному графику. Об этом Day.Az сообщили в АЖД. Отмечается, что с 13 июня по 31 августа рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку будут выполняться каждую субботу и воскресенье.
Летом поезда АЖД будут курсировать чаще
Летом, в период отпусков и каникул, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) будет работать по более интенсивному графику.
Об этом Day.Az сообщили в АЖД.
Отмечается, что с 13 июня по 31 августа рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку будут выполняться каждую субботу и воскресенье.
Билеты на данные рейсы можно приобрести со скидкой 10% в железнодорожных кассах, на официальном сайте АЖД или через мобильное приложение "ADY Mobile".
Отметим, что по данному направлению также ежедневно выполняются рейсы по маршруту Баку-Газах-Баку.
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