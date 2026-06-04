Летом поезда АЖД будут курсировать чаще

Летом, в период отпусков и каникул, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) будет работать по более интенсивному графику.

Об этом Day.Az сообщили в АЖД.

Отмечается, что с 13 июня по 31 августа рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку будут выполняться каждую субботу и воскресенье.

Билеты на данные рейсы можно приобрести со скидкой 10% в железнодорожных кассах, на официальном сайте АЖД или через мобильное приложение "ADY Mobile".

Отметим, что по данному направлению также ежедневно выполняются рейсы по маршруту Баку-Газах-Баку.