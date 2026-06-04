Таинственный взрыв в небе напугал американцев

В США жителей Новой Англии напугал таинственный взрыв в небе. Об этом пишет The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел днем в субботу, 30 мая. В полицию штата Массачусетс стали поступать многочисленные звонки от жителей, которые уверяли, что слышали звук мощного взрыва, донесшийся с неба. Некоторые американцы утверждали, что взрывная волна была настолько сильной, что сотрясла стены их домов.

Начальник полиции города Рентем заявил, что громкий звук был слышен не только в Массачусетсе, но и в соседних штатах. Метеорологи заявили, что, скорее всего, жителей Новой Англии напугал метеор, который вошел в земную атмосферу и взорвался. Пока неясно, сгорел ли космический объект полностью или его части упали на землю.