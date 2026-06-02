Повсеместно презираемый Костик: не ездун в Армению грозит армянам

Автор: Акпер Гасанов

Очередное заседание международного российско-армянского "Лазаревского клуба" привлекло внимание выступлением председателя Комитета Государственной думы РФ по делам СНГ Константина Затулина. Его заявления стали ярким свидетельством того, насколько болезненно часть российского политического истеблишмента воспринимает изменения, происходящие в Армении в последние годы.

Нынешнее заседание "лазаревцев", ясное дело, проходило не в Армении. Это в период президентства Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна члены этого кружка ногой открывали в Ереване любые двери. А сейчас они, в частности Костя Затулин, в Армению больше не ездец. Или не ездун. Вот и приходится ему интеллектуально тужиться, выдавая в итоге "советы" Армении. И в ходе этих потуг демонстрирует Костик лицемерие, ставшее его второй натурой.

Тут, правда, стоит напомнить, что приход к власти в Армении Никола Пашиняна ознаменовал постепенную трансформацию армянской внешней политики. Речь не идет о полном разрыве отношений с Россией - это было бы невозможно хотя бы в силу экономических, исторических и географических факторов. Однако Ереван все активнее демонстрирует стремление к диверсификации международных связей, расширению контактов с Европейским союзом, Соединенными Штатами и другими центрами силы.

Именно этот процесс вызывает серьезное раздражение у многих представителей российской политической "элиты", если под такой можно называть персонажей вроде Костика Затулина. Вот и нынешнее его выступление фактически свелось к предупреждению о возможных последствиях дальнейшего движения Армении по нынешнему внешнеполитическому курсу. Формально речь шла об экономических ограничениях и ухудшении двусторонних отношений. Однако общий тон выступления воспринимался как попытка показать армянскому обществу цену дальнейшего дистанцирования от Москвы.

Подобный подход не является новым. На протяжении десятилетий Россия традиционно рассматривала Южный Кавказ как зону своих особых интересов. Любые попытки государств региона проводить более самостоятельную политику нередко воспринимались в Москве как вызов сложившейся системе отношений. Проблема заключается в том, что сама эта система постепенно меняется.

Современная Армения уже не является той страной, которой была ранее. Существенная часть армянского общества сегодня выступает за более многовекторную внешнюю политику. Растет число граждан, считающих, что обеспечение национальной безопасности и развитие экономики требуют расширения международных контактов и снижения зависимости от какого-либо одного внешнего партнера.

На этом фоне заявления российских политиков, построенные на логике предупреждений и угроз возможных негативных последствий, зачастую производят эффект, противоположный ожидаемому. Чем сильнее внешнее давление, тем чаще оно воспринимается как вмешательство во внутренние дела страны. Особенно заметно это проявляется в предвыборные периоды.

Многие армянские политологи неоднократно обращали внимание на то, что любые попытки внешних игроков прямо или косвенно влиять на внутриполитические процессы способны мобилизовать часть электората вокруг действующей власти. Избиратели могут по-разному относиться к деятельности правительства, однако вопрос национального суверенитета традиционно остается чувствительным для любого общества.

Поэтому заявления, которые могут быть интерпретированы как давление на армянский политический выбор, зачастую усиливают позиции тех сил, против которых они направлены. Россия по-прежнему заинтересована в сохранении своих позиций в Армении и на Южном Кавказе в целом. Армения же стремится расширить пространство для самостоятельного принятия решений и диверсифицировать свои внешнеполитические возможности. Эти две тенденции объективно создают напряженность.

Вот и заявления отдельных российских политиков нередко становятся предметом острой критики не только со стороны сторонников действующей власти, но и среди представителей самых разных политических взглядов. Вот, полюбуйтесь, на сказанное Затулиным: "Мы очень сожалеем, я вот лично очень сожалею, что эти меры, ограничения, проблемы вероятнее всего затрагивают граждан Армении, население Армении. Но можно себе представить, что произойдет, если этот курс будет подтвержден в ходе выборов".

Странно, что он не использовал в своем спиче фразу про "скупую мужскую слезу, стекающую по лицу до пят и мешающую говорить". Тем не менее, видно как тот, что десятилетиями прикидывался "другом армянского народа", в реальности оказался очередным членом кружка шантажистов Армении. Затулин "любит" только такую Армению, которая действует в рамках статуса "форпоста России на Кавказе". Но как только РА возымела желание дифференцировать свою внешнюю политику, так "коллективный затулин" являющийся ментальным близнецом "коллективного соловьева" переходит к угрозам.

При этом, Затулин охает и ахает в стиле небезызвестного Людвига Аристарховича, который порой "изумлением" глядя на наложенную им под дверью соседа кучу, интересовался: "Кто это сделал?". Очевидно же, что те ограничительные меры, что предприняты Россией против Армении, ударят по армянским производителям сельхозпродукции, по армянскому бизнесу. Но Костик, ясное дело, не противится такому развитию событий, а грозит рядовым армянам новыми бедами.

Таким образом, он "увековечил" себя как уникальный персонаж, которого одинаково сильно презирают и в Азербайджане, и в Армении, и в Грузии, и в Украине и, практически, на всем пространстве нашей планеты. Более того, в случае кардинальных перемен в жизни России, вдруг выяснится, что и там Затулина очень многие давно и сильно презирают.