Тайвань показал боевых робособак.

Как передает Day.Az, машины созданы на базе платформы Vision 60 американской компании Ghost Robotics и предназначены для военных задач - наблюдения, разведки и участия в боевых действиях.

По данным Focus Taiwan, автономно такой робот может работать от восьми до десяти часов.