Баку и Киев обсудили развитие энергосотрудничества

Обсуждены возможности расширения азербайджано-украинского энергосотрудничества.

Как сообщили Day.Az в Министерстве энергетики Азербайджана, обсуждения состоялись в ходе встречи министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с первым вице-премьером Украины, министром энергетики Денисом Шмыгалем.

Было подчеркнуто, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Украиной имеют многолетнюю историю. Было отмечено, что деятельность совместной Межправительственной комиссии способствует расширению сотрудничества в энергетической, экономической и других сферах.

В ходе встречи также были высоко оценены гуманитарное сотрудничество и поддержка, оказываемая Азербайджаном Украине. Украинская сторона особо отметила, что гуманитарная помощь и поддержка в энергетическом секторе имеют важное значение для страны.

Стороны обсудили вопросы энергетической безопасности и возможности расширения сотрудничества между двумя странами в энергетической сфере. Также было признано целесообразным создание рабочих групп по перспективным направлениям взаимодействия.