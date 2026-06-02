Apple исправила редкий сбой в смартфонах

Корпорация Apple выпустила обновление iOS, которое устранило дефект смартфонов серии iPhone 17.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на это обратило внимание издание Notebookcheck.

Проблема впервые была найдена на смартфонах серии iPhone 17 около полугода назад. Оказалось, что если разрядить батарею смартфона до нуля, то обратно девайс уже не включится - девайс не реагировал на подключенную проводную зарядку. Опытным путем пользователи выяснили, что неполадку можно решить, если подключить к гаджету беспроводную зарядку.

"К счастью, Apple наконец признала проблему и выпустила исправление в виде обновления программного обеспечения (ПО)", - рассказали журналисты медиа. В компании не объяснили загадочную причину, по которой смартфоны перестали включаться с севшим аккумулятором, но решили неполадку с выпуском апдейта iOS 26.5.1.

В Apple также заявили, что проблема затронула лишь небольшое количество пользователей смартфонов.