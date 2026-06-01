Chevron обсуждает с Азербайджаном развитие экспортных маршрутов

Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети X написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В рамках Бакинской энергетической недели прошла встреча с управляющим директором евразийского бизнес-подразделения компании Chevron Дереком Магнесом. Были подчеркнуты приоритеты Азербайджана в сфере экономического развития и энергетики, а также перспективы сотрудничества. Прошли обсуждения по вопросам транспортировки энергии через Каспийское море, экспортным маршрутам и проектам декарбонизации", - отмечается в публикации.