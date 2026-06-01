Ерлан Аккенженов назвал БТД одним из лучших маршрутов для Казахстана

Казахстан рассматривает нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) как один из наиболее перспективных маршрутов для экспорта нефти и намерен использовать его свободные мощности в будущем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов на пленарной сессии министров "Международное сотрудничество для устойчивого и диверсифицированного энергетического будущего", проходящей в рамках Бакинской энергетической недели.

Министр отметил, что Казахстан уже использует Каспийский трубопроводный консорциум (CPC) практически на полную мощность и нуждается в дополнительных маршрутах транспортировки нефти на международные рынки.

По его словам, в прошлом году Казахстан столкнулся с проблемами в работе CPC, что привело к необходимости ограничивать добычу нефти.

"БТД уже существует, и было бы нерационально его не использовать", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Казахстан поставляет на международные рынки около 80 процентов добываемой нефти, при этом основным направлением экспорта остается европейский рынок.

Аккенженов также отметил рост интереса к казахстанской нефти со стороны стран за пределами традиционных торговых регионов, включая Республику Корея, Таиланд и Индонезию.

По его словам, в настоящее время нефтепровод БТД располагает свободной мощностью в объеме 25 млн тонн, часть которой Казахстан может использовать в ближайшем будущем с учетом планов по дальнейшему развитию нефтяной отрасли.

Министр добавил, что БТД не только соединяет Каспийское и Средиземное моря, но и обеспечивает возможность загрузки крупнотоннажных танкеров VLCC в порту Джейхан, что создает дополнительную экономическую выгоду для потребителей.

"Нефтепровод БТД является одним из лучших маршрутов для Казахстана не только сегодня, но и в ближайшем будущем", - заявил Аккенженов.