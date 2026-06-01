В Баку за месяц зарегистрировали 85 отравлений

В мае 2026 года в отделение токсикологии Клинического медицинского центра были госпитализированы 85 человек с отравлениями различного происхождения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, благодаря своевременно проведенному лечению состояние 83 пациентов удалось стабилизировать. Они были выписаны домой для дальнейшего амбулаторного лечения в удовлетворительном состоянии.

Всем пациентам была оказана специализированная токсикологическая помощь, включая интенсивную терапию и детоксикационные процедуры.

Несмотря на принятые меры и интенсивное лечение, спасти жизни двух человек, к сожалению, не удалось.