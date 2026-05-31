В НАТО высказались о будущем альянса

В НАТО заявили, что альянс переживает не раскол, а этап необходимых преобразований.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg, об этом на международном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" заявил глава Военного комитета НАТО Giuseppe Cavo Dragone.

По его словам, происходящие внутри альянса изменения являются давно назревшими и в перспективе пойдут НАТО на пользу.

Драгоне отметил, что речь идет о более справедливом распределении ответственности и нагрузки между союзниками. Он подчеркнул, что европейские страны начинают играть более активную роль в вопросах обороны, инвестиций в военный потенциал и обеспечения собственной безопасности.