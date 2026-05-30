Армян пугают "азербайджанскими миротворцами"

Автор: Байрам Эльшадов

Чем ближе выборы в Армении, тем больше в армянском инфополе разворачивается настоящий театр абсурда. Причем уровень этого абсурда уже такой, что временами кажется - люди либо окончательно потеряли связь с реальностью, либо просто держат собственное общество за сборище глупой публики.

Сначала Нарек Карапетян с серьезной рожей рассказывает сказки про то, как Азербайджан якобы собирается "заселять армянские города", устанавливать особые правила и чуть ли не строить параллельную систему внутри Армении - и все это подкреплено таинственной книжкой, которую он торжественно достает на митинге. Насколько нужно презирать собственную аудиторию, чтобы с таким лицом скармливать ей настолько тупой и дешевый политический бред.

Наряду с Нареком с бессмысленными утверждениями выступила и не богатая умом "азербайджановед" Татевик Айрапетян, которая рассказала об "азербайджанских миротворцах" в Армении. По ее словам, они "войдут в страну", чтобы защищать премьера от его же избирателей. Глупость запредельного уровня. Ибо Армения - суверенная страна. Зачем Азербайджану лезть в ваши внутренние разборки и, простите, защищать армянина от армян? Сами разбирайтесь со своими выборами и политическим цирком. У Азербайджана точно есть дела важнее, чем участвовать в чужих истериках и фантазиях.

А они вообще слышат, что несут?

Скорее всего, нет. Армянская оппозиция действует по старой методичке - напугать общество Азербайджаном, устроить эмоциональную истерику и собрать политические очки. Рабочая схема для людей, у которых закончились сильные аргументы. Потому что страх всегда продается легче.

Самое грустное для армянского общества здесь одно: политики страны продолжают держать людей за глупую публику, которой можно бесконечно скармливать истерику, обиды и сказки про вечную угрозу. Интеллектуальная планка падает все ниже.

Если вся предвыборная кампания строится на настолько примитивных выдумках - это уже показатель уровня. Не политики, а кружок любителей политического фэнтези, где здравый смысл давно вышел из чата, а громкие заявления заменили мозги и элементарное чувство реальности.