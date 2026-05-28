Новый посол Великобритании поздравил Азербайджан с Днем независимости - ВИДЕО
Новый посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман поздравил Азербайджан с 28 Мая - Днем независимости.
Как сообщает Day.Az, дипломат опубликовал соответствующее сообщение на своей странице в социальных сетях.
В своём поздравлении посол отметил:
"28 мая 1918 года Азербайджан создал первую в мусульманском Востоке светскую, демократическую парламентскую республику. В то время, когда большая часть мира еще не приняла эти идеи, в Азербайджанской Демократической Республике было признано право женщин на голосование. Был создан парламент и сформировано современное государство.
Я только в начале своего пути в Азербайджане. Но уже сейчас знаю, что история этой страны имеет глубокие корни, и народ с гордостью несет это наследие.
С Днем независимости, Азербайджан! Однажды поднятый флаг никогда не будет опущен".
