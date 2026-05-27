Азербайджанская нефть изменилась в цене

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Августа снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,57 доллара США, или на 3,24%, составив 106,48 доллара США за баррель.

Об этом Day.Az сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан на базе FOB цена одного барреля нефти марки Azeri Light снизилась на 3,51 доллара США, или на 3,26%, и составила 104,22 доллара США.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 4,05 доллара США, или на 4,76%, составив 81,00 доллара США за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 3,45 доллара США, или на 3,22%, составив 103,78 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.