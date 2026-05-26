В Южной Корее произошло обрушение эстакады, есть погибшие и пострадавшие.

Как передает Day.Az со ссылкой на Yonhap, в городе Чхонан при обрушении участка строящейся эстакады погибли три строителя, еще шестеро получили ранения, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

По данным источника, ЧП произошло из-за падения 50-метровых несущих балок. Спасатели не исключают, что под завалами может находиться еще один человек.

Причины инцидента в настоящее время устанавливаются.