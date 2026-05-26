Азербайджан задал на WUF13 очень высокую планку

Автор: Тофик Аббасов, политический обозреватель

Всемирный форум городов (WUF) - это крупнейшая международная площадка, учрежденная ООН в 2001 году для обсуждения глобальных проблем стремительной урбанизации, устойчивого развития и будущего городов. За право на его проведение борются многие страны. Это страны, накопившие достаточный опыт в урбанизации и жилищном строительстве. Как сказал в своем видеообращении к участникам форума генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, жилье - это один из приоритетов. Жилье, сказал он, - это право человека и основа человеческого достоинства. Тем временем почти 3 миллиарда человек на планете живут в ненадлежащих жилищных условиях и трущобах.

Сегодня, когда в мире наблюдаются непредсказуемые кризисные явления, этот вопрос остается одним из центральных в глобальной повестке. Каждая страна решает эту проблему по-своему. Есть страны, где немалая часть населения живет и умирает, не имея крыши над головой. Поэтому программа UN-Habitat фокусирует внимание на этой проблеме. Бездомные люди, люди, не обеспеченные нормальным жильем, представляют собой непредсказуемую прослойку, становятся обузой для рациональных обществ.

Азербайджан успешно решает проблему жилья. Наша страна смогла найти в себе силы решить проблему своей территориальной целостности и начала наращивать ресурсы для того, чтобы вернуть на родные земли сотни тысяч вынужденных переселенцев. Эта проблема и социально-экономическая, и гуманитарная. Каждый десятый житель Азербайджана в начале 90-х находился в положении беженца или вынужденного переселенца, но государство не оставило их в беде. Как только Азербайджан сумел встать на ноги, началось решение жилищной проблемы лишившихся своих очагов людей. И общенациональный лидер Гейдар Алиев, и Президент Ильхам Алиев системно работали в этом направлении. Последний палаточный городок был ликвидирован в Азербайджане в 2007 году. В последующие годы для вынужденных переселенцев были построены многоквартирные дома со всеми условиями.

После освобождения оккупированных территорий Азербайджан встал перед еще более сложной проблемой. Оккупанты не оставили от захваченных городов и сел камня на камне. В некоторых населенных пунктах невозможно было найти уцелевшее здание, чтобы установить на нем флаг победителей. В своем выступлении на открытии форума Президент Ильхам Алиев постарался донести до аудитории весь ужас ситуации, которая предстала перед нашими глазами. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан выработал уникальный опыт строительства городов и сел с нуля.

Учитывая происходящее в мире, можно сказать, что он нуждается в положительном опыте постконфликтного градостроительства, и Азербайджану есть, чем поделиться. Причем, при восстановлении освобожденных районов поставлена задача, чтобы новые населенные пункты отвечали требованиям не только сегодняшнего дня, но и будущего.

Всемирный форум городов в Баку (WUF13) был организован на высочайшем уровне. Были созданы все условия, чтобы участники форума могли реализовать свои задумки и идеи, всесторонне взаимодействовать с коллегами из других стран. Была создана диалоговая площадка и условия для многомерного партнерства. Азербайджан реализовал все задачи, которые стояли перед ним как организатором, а также сыграл на опережение. Баку делал шаги навстречу всем участникам форума, которых было рекордное количество. На Всемирный форум городов в Баку прибыли более 57 тысяч делегатов из 176 стран. Исполнительный директор UN-Habitat Анаклаудиа Россбах назвала уровень интереса к форуму беспрецедентным и признала, что никогда прежде WUF не собирал столь огромную и разнообразную глобальную аудиторию.

Опыт Азербайджана заслуживает особого внимания. То, как мы отстраиваем и заселяем освобожденные земли, заслуживает большого внимания. Выработана новая стратегия, являющаяся частью программы Великого возвращения, разработанной на основе концепции Президента Ильхама Алиева. Главная задача - создать бывшим вынужденным переселенцам благоприятные возможности для жизни и самовыражения. Огромная территория, сравнимая по площади с территорией современного Ливана, была опустошена, разрушена и ограблена. И эта территория сегодня превращается в цветущий край. Здесь, как сообщил в своем выступлении на форуме Президент Ильхам Алиев, уже живут, работают и учатся около 85 тысяч человек.

Не будем забывать, что эти земли загрязнены минами. Азербайджан в вопросах разминирования и восстановительных работ положился на свои собственные ресурсы. Речь о финансовых ресурсах. Кроме того, мы создаем на освобожденных территориях возможности для зарубежных инвесторов. Например, над селом Агалы работали компании Италии, Китая, Турции. Иностранные компании привносят в Азербайджан свои технологические решения и одновременно перенимают опыт нашей страны.

Форум был прекрасной возможностью показать свои возможности, а также ознакомиться с опытом других стран в плане урбанизации, создания "умных" сел и городов. По инициативе Азербайджана на WUF в Баку была разработана инициатива обнародования заявлений глав государств, правительств, ведомств о том, какие тренды они видят главенствующими и каковы концептуальные мотивы реализации тех программ, которые видятся возможными, неотложными и важными для обеспечения ожиданий современников. Все это нашло отражение в Бакинском призыве к действиям, принятом по итогам форума.

Азербайджан, бесспорно, оказался на высоте. Мы не ограничились только возможностями столицы. Гости посещали и другие регионы, где также проходили связанные с форумом мероприятия, фестивали. Мы показали наши возможности в реалиях. Практически все оценки гостей оказались положительными. Компетентные специалисты, представители мэрий, муниципалитетов разных стран по достоинству оценили возможности и подходы азербайджанской стороны в этом ключе, и приятно, что контакт состоялся.

На форуме мы создали дружелюбную атмосферу, когда людям было приятно работать, общаться, налаживать новые контакты. Сама по себе тема градостроительства своими мотивами устремлена в будущее. Создание достойного жилья для людей - это дело не одного дня. Тут должны быть серьезные расчеты, серьезнее прогнозы в плане технологических решений. И когда мы говорим о том, что трендом будущего является создание умных городов и сел, это значит, что мы обладаем возможностями для технологического прорыва, способны обеспечить полную реализацию "зеленой" программы. Проекты, осуществляемые на освобожденных территориях, предусматривают экономию традиционных энергоносителей. Напомню, что эти территории объявлены Президентом зоной "зеленой" энергии.

Азербайджан на форуме поделился своим опытом и своими возможностями. Мы предложили также моделирование в плане мобильного подхода, в том числе к управлению процессами. Рациональный подход позволяет экономить ресурсы, добиваться сокращения временных затрат на решение той или иной проблемы. Для современного человека время - самый дорогой ресурс.

Азербайджанская сторона добилась максимального результата в проведении 13-й сессии Всемирного форума городов. Мы готовились к этому мероприятию очень серьезно, наши участники и организаторы - все были настроены на то, чтобы задать высокую планку в магистральных направлениях, определяющих прогрессивный опыт в создании современных жилищ и населенных пунктов. Азербайджан показал конструктивную модель позиционирования и использования имеющихся возможностей.

Самым главным достижением на форуме, на мой взгляд, было то, что мы отказались от управления с помощью кризисных ситуаций в пользу управления возможностями. Это главный показатель. Азербайджан настроен миролюбиво и делает все возможное для обеспечения достойной жизни нынешним и будущим поколениям.