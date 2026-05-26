В рамках проекта трансформации филиальной сети Банка ABB обновление было проведено и в Гянджинском филиале Банка. Гянджинский филиал уже обслуживает клиентов по своему прежнему адресу: город Гянджа, проспект Гейдара Алиева, 696.

В рамках визита в региональные филиалы Банка ABB состоялось открытие обновленного здания Гянджинского филиала с участием председателя Правления Банка Аббаса Ибрагимова.

Здание филиала было приведено в соответствие с новой бренд-идентичностью Банка ABB и современной концепцией развития. Здесь созданы все условия для удовлетворения потребностей бизнеса, а также индивидуальных клиентов в финансовых услугах.

В Гянджинском филиале Банка ABB клиенты могут воспользоваться различными услугами, такими, как разные виды кредитов, кассово-расчетные операции, вклады, денежные переводы, заказ платежных карт, операции с наличной валютой и другие банковские услуги.

В настоящее время в Гяндже, одном из крупнейших городов страны, Банк ABB обслуживает клиентов через 4 офиса.

