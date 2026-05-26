В римском Пантеоне возродили древнюю традицию «дождя» из роз

В одном из самых известных архитектурных памятников Италии - Пантеон - состоялся традиционный праздничный обряд, во время которого под куполом храма был устроен "дождь" из лепестков роз.

Как сообщает Day.Az, ритуал ежегодно проводится в праздник Пятидесятницы и собирает множество туристов и верующих.