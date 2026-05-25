WUF13 в Баку продолжает вызывать резонанс в мировой прессе

Несмотря на то, что 13-я сессия Всемирного форума городов ООН (WUF13), проходившая в Баку, завершилась, широкий резонанс, вызванный этим мероприятием в международной прессе, продолжается.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в материалах, публикуемых в авторитетных средствах массовой информации и на официальных платформах различных стран, широко освещаются обсуждавшиеся в рамках форума глобальные урбанизационные вызовы, вопросы устойчивого развития городов и инициативы, связанные с изменениями климата. В то же время, особо подчеркивается проведение Азербайджаном WUF13 на высоком уровне, организационная подготовка к мероприятию и превращение Баку в платформу для международного диалога.

Пакистанские медиа, с первых дней уделявшие WUF13 большое внимание, по-прежнему держат обсуждавшиеся темы в центре внимания. В материалах, опубликованных в таких изданиях этой страны, как Hum English, The Nation и The Diplomatic Insight, подчеркивалось, что в рамках WUF13 подробно обсуждались вопросы климатической справедливости, устойчивых населенных пунктов и урбанизации. В статьях отмечалось, что Баку превратился в важную платформу для глобального градостроительного диалога, а Азербайджан провел мероприятие на высоком уровне. В новостях особый акцент был сделан на призывах официальных лиц Пакистана к усилению международного внимания к градостроительным проблемам развивающихся стран.

В мексиканских изданиях La Razón, Noticias de México и Hoja de Ruta Digital широко освещалась торжественная церемония в рамках успешно завершившегося в Баку WUF13, на которой эстафета проведения следующего форума была официально передана городу Мехико. В новостях этот переход был оценен не только как укрепление позиций мексиканской столицы в качестве ориентира в глобальной градостроительной трансформации, но и как начало нового стратегического этапа для будущей градостроительной политики.

В таких медиа-ресурсах Казахстана, как Inform.kz, Smartnews.kz, Adyrna.kz, Kazinform, KZ Vesti и KZ24, отмечалось, что в рамках WUF13 особое внимание было уделено темам Каспийского региона, урбанизации и устойчивого развития. В статьях подчеркивалось, что Азербайджан принимает активное участие в глобальной градостроительной повестке дня, а Баку превратился в пространство для международного диалога. В то же время, сообщалось об активном участии представителей различных регионов Казахстана в дискуссиях по вопросам современного градостроительства и урбанизации на форуме. Отмечалось, что казахстанские представители также подняли вопрос о резком снижении уровня Каспийского моря и обострении его экологической ситуации, подчеркнув важность совместных действий прикаспийских стран и усиления международного внимания к этой проблеме для ее решения.

В материалах, опубликованных на официальном портале Министерства жилищного строительства и городского развития Египта, сообщалось, что на WUF13 эта страна представила свои программы по обеспечению социальным жильем и жилищные проекты для населения с низким доходом. В статьях отмечалось, что Баку успешно провел это масштабное международное мероприятие.

В материалах же, опубликованных на портале MRUD News, связанном с Министерством дорог и городского развития Ирана, подчеркивалось, что в рамках WUF13 обсуждались вопросы развития градостроительства и регионального сотрудничества. В статье отмечалось, что степень международного участия в успешно прошедшем в Баку форуме также была на высоком уровне.

В новости, опубликованной саудовским агентством SPA, отмечалось, что делегация этой страны в рамках WUF13 представила международному сообществу передовой опыт Королевства в области формирования инклюзивной и устойчивой городской среды. В то же время, подчеркивалось, что этот форум, принимающей стороной которого выступил Азербайджан, является стратегической платформой, укрепляющей международное сотрудничество перед лицом глобальных градостроительных вызовов.

Китайское агентство Синьхуа, особенно широко освещавшее WUF13, довело до внимания, что на этом авторитетном мероприятии были проведены международные дискуссии по вопросам будущего городов, устойчивого развития и доступности жилья.

В материале, опубликованном на индийском портале Manorama Yearbook, сообщалось, что WUF13 сыграл важную роль в формировании повестки дня развития глобального градостроительства, и отмечалось, что делегаты, прибывшие из разных уголков мира, провели в Баку дискуссии касательно вызовов в сфере градостроительства.

В издании Монтенегро DAN рассказывалось об участии делегации страны в Бакинском форуме. В новости подчеркивалось, что Монтенегро представила на форуме в Баку свои национальные жилищные программы и проекты.

На украинских порталах TSN.ua и Sq.com.ua отмечалась важность новой жилищной политики в послевоенном восстановлении Украины, и подчеркивалось, что мэр Харькова представил практические архитектурные и инфраструктурные решения по восстановлению этого города.

На тайваньском портале YesMedia рассказывалось о принятом на WUF13 "Бакинском призыве к действию". В статье отмечалось, что международное сообщество призвали к совместным действиям для решения проблем жилья и урбанизации.

На российском портале ATI.su были затронуты перспективы роста транзита грузов в Азербайджане за счет новых транспортных коридоров. В статье подчеркивалось, что роль Баку как регионального логистического центра и центра международного сотрудничества усиливается.

На нигерийском портале The Sun Nigeria отмечалось, что форум, в котором приняли участие десятки тысяч человек, стал новым толчком для глобального обеспечения жильем. Южноафриканское издание Channel Africa предоставило информацию об итогах мероприятия, обратив внимание на глобальный жилищный кризис на Бакинском форуме. В бахрейнском издании News of Bahrain нашли свое отражение дискуссии, проведенные делегацией этой страны на форуме в области жилищных проектов и городского развития.

Газета Эсватини Independent News уделила внимание "Бакинскому призыву к действию", принятому по итогам WUF13. В статье отмечалось, что призывы к укреплению международных обязательств против глобального жилищного кризиса стали одними из главных результатов форума.

Танзанийское издание Daily News сообщило, что эта страна провела активный обмен опытом на WUF13 в направлении строительства устойчивых и жизнестойких городов, а на мьянманском телевидении Myanmar International TV (MITV) шла речь о дискуссиях на форуме, связанных с инклюзивным развитием городов. В материалах, опубликованных на международных платформах Parametric Architecture, Pressenza и Commonspace.eu, на передний план были выдвинуты вклад WUF13 в глобальную урбанизационную повестку дня, политика Азербайджана в области градостроительства и восстановления в постконфликтный период, а также роль Баку как центра международного сотрудничества. В статьях отмечалось, что форум создал возможность для формирования новых инициатив по устойчивому городскому развитию.