Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Президента Ильхама Алиева

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

От всей души поздравляю Вас и братский народ Азербайджанской Республики по случаю Дня независимости!

С большим удовлетворением хотелось бы отметить высокий уровень взаимовыгодного туркмено-азербайджанского сотрудничества, успешно сложившегося по различным направлениям. Твердо убежден, что наши отношения будут и впредь развиваться и укрепляться во благо двух братских народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей ответственной деятельности, а братскому народу Азербайджана - мира, прогресса и дальнейшего процветания".