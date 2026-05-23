В европейской стране полностью остановлено движение всех поездов

В Сербии приостановили движение всех поездов, начиная с 06:15 по бакинскому времени. Об этом сообщает железнодорожная компания "Сербиявоз", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В компании не объяснили причину случившегося, но известно, что в субботу, 23 мая, в стране проходит массовая акция протеста студентов и сторонников оппозиции.

Уточняется, сербские студенты ранее объявили о крупной акции протеста на площади Славия в Белграде 23 мая в 20:00 по бакинскому времени, в память о 16 погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в ноябре 2024 года.

Массовые протесты в Сербии регулярно проходят после трагедии в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда навесной козырек местного отремонтированного железнодорожного вокзала обрушился на стоящих под ним людей.