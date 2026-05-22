Агдамский "Карабах" одержал победу над "Сумгайытом" в матче 33-го, заключительного тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча на стадионе имени Мехти Гусейнзаде завершилась со счетом 4:3 в пользу команды Гурбана Гурбанова.

Счет в матче уже на 3-й минуте открыл Рамиль Шейдаев. На 22-й минуте преимущество гостей увеличил Аддаи.

Во втором тайме "Сумгайыт" сумел сократить отставание благодаря голу Сабухи Абдуллазаде, однако затем Шейдаев оформил дубль и сделал счет 3:1.

Позже Рустам Ахмедзаде вновь вернул интригу, забив второй мяч хозяев. На 85-й минуте Алексей Кащук отличился четвертым голом "Карабаха".

Уже в компенсированное время Эмиль Мустафаев установил окончательный счет встречи - 3:4.

Таким образом, "Карабах" завершил сезон победой и финишировал на втором месте в чемпионате Азербайджана.