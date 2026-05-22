В Азербайджане пройдет первенство страны по стрельбе из лука

В Азербайджане стартует первенство страны по стрельбе из лука.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования пройдут при организации Федерации стрельбы из лука Азербайджана и поддержке Министерства молодежи и спорта.

Турнир состоится с 31 мая по 2 июня в Олимпийском спортивном комплексе Говсан.

В первенстве страны примут участие 49 спортсменов в возрастных категориях U15, U18 и U21.

Согласно программе соревнований, 31 мая пройдут тренировочные и пристрелочные сессии. Основной этап турнира состоится 1 июня, а победители определятся 2 июня в финальных противостояниях.

Участники будут соревноваться в точности стрельбы на дистанциях 40, 60 и 70 метров.

Для зрителей вход на соревнования будет свободным.