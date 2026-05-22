Samsung выходит на «золотой стандарт» OLED-экранов для ноутбуков Apple

Samsung Display преодолела важный этап в подготовке OLED-дисплеев для будущих MacBook Pro: уровень выхода годной продукции на производственной линии Gen 8.6 превысил 90%, что означает снижение доли брака ниже 10%. Об этом сообщает корейское издание The Elec, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, на отдельных производственных этапах показатель уже достигает 95% - в отрасли такой уровень считается "золотым стандартом" для стабильного массового производства. Это открывает путь к началу поставок OLED-панелей уже в июне.

Ожидается, что дисплеи будут использоваться в будущих 14- и 16-дюймовых версиях MacBook Pro. Объем поставок в текущем году может составить около 2 млн панелей.

Производство OLED-дисплеев для ноутбуков считается более сложным процессом по сравнению с экранами для смартфонов из-за их крупных размеров и более высоких требований к яркости и сроку службы.

Ожидается, что новые MacBook Pro с OLED-экранами выйдут в конце текущего года или в начале следующего.