Продолжение прекрасной традиции – еще один вечер в Баку

В Международном центре мугама состоялся очередной концерт из цикла "Вечера мугама". В концертной программе, организованной в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) выступили ведущие солисты Центра - ханенде Нисбет Садраева и Кенуль Халилзаде, а также известные ханенде - Илаха Рустамова, Анар Аббасов, Кенан Новрузов, Эльвин Ахмед и Салим Насирли, сообщает Day.A.

Программа концерта получилась разнообразной и эмоциональной. В зале в этот вечер звучали величественные классические дестгяхи "Сегях", "Забул", "Земинхара", "Чахаргах", требующие от ханенде не просто безупречной техники, а творческой и духовной зрелости и невероятного эмоционального накала. Лирическим отступлением от монументального мугама стали мелодичные и напевные народные песни, душевно и трогательно исполненные вокалистами.

Исполнителей сопровождал инструментальный ансамбль солистов Центра в составе Рашада Ибрагимова (тар), Тебриза Юсубова (кяманча), Мехты Мамедализаде (канон), Рафаэля Аскерова (балабан) и Амиля Мустафаева (нагара).

Зал был полностью заворожен глубиной и красотой звучавшей музыки. Овации и искренние улыбки зрителей стали лучшей наградой для музыкантов.

Главная цель этих вечеров - передать культурное наследие новому поколению и помочь ему прочувствовать неповторимую красоту мугама.

Проект уверенно продолжает прекрасную традицию и дважды в месяц предоставляет слушателям замечательную возможность насладиться высокопрофессиональным исполнением шедевров национального искусства.

