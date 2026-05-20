Страны Европы рассматривают возможность создания альтернативы НАТО

Страны Европы разрабатывают сценарий коллективной обороны на случай сокращения участия США в НАТО или фактического отказа Вашингтона от обязательств перед альянсом. Об этом пишет газета Economist со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В частности, поводом для рассмотрения "плана Б" стал кризис вокруг Гренландии, а именно - притязания США на остров.

"Одной из часто упоминаемых альтернативных структур командования является возглавляемая Великобританией коалиция из десяти стран, в основном из Прибалтики и Северной Европы, известная как Объединенные экспедиционные силы (JEF)", - говорится в материале.

По данным издания, внутри НАТО опасаются не только того, что США могут отказаться участвовать в потенциальном конфликте с Россией, но и того, что Белый дом способен заблокировать решения альянса.