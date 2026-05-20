В рамках WUF13 проходит деловой круглый стол по вопросам финансирования доступного жилья

В ходе Всемирного форума городов (WUF13) проводится деловой круглый стол, посвящённый обеспечению доступного жилья для всех через призму долгосрочного инвестирования, устойчивости активов и управления строительными и инвестиционными рисками.

сессия объединяет инвесторов, девелоперов, финансовые институты, представителей государственного сектора, международные финансовые организации и экспертов в области городского развития. Участники обсуждают, каким образом финансирование жилищного строительства может одновременно обеспечивать стабильную доходность для инвесторов и устойчивые, качественные жилищные решения для населения.

Особое внимание уделяется формированию благоприятных условий для инвестиций и взаимодействию ключевых факторов - уровня риска, ожидаемой доходности, регуляторной среды и требований устойчивости на всех этапах жилищного строительного цикла.

Отдельно рассматривается влияние климатических рисков на процессы андеррайтинга, доступность страхования, операционные расходы и оценку стоимости активов.

В центре обсуждения также находятся вопросы того, в каких случаях инвестиции в устойчивость повышают долгосрочную доходность проектов, не снижая их экономическую привлекательность, при одновременном сохранении доступности жилья, особенно в хорошо расположенных городских районах.

Сессия опирается на опыт ведущих международных платформ жилищного финансирования и рассматривает три ключевых направления, определяющих инвестиционные решения: предсказуемость инвестиционной среды, развитие государственно-частного партнёрства и масштабирование финансовых моделей, сочетающих доступность, устойчивость и коммерческую жизнеспособность.

Отдельно обсуждаются инновационные финансовые инструменты, включая механизмы смешанного финансирования (blended finance), гарантии, социальные облигации и модели государственно-частного партнёрства, способные поддерживать реализацию устойчивого жилья как в формальном, так и в неформальном секторах.

В рамках дискуссии также рассматриваются ожидания частных инвесторов от государственных структур - в частности, в части предсказуемости градостроительного планирования, обеспечения инфраструктуры и распределения рисков.

Цель круглого стола - определить, где уже наблюдается движение частного капитала в сектор жилья, какие факторы остаются ключевыми барьерами для инвесторов, и какие изменения в политике, финансовых инструментах и партнёрских моделях могут раскрыть потенциал масштабного привлечения частных инвестиций в доступное и устойчивое жильё.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.

