Самые креативные павильоны WUF13 в Баку: Город будущего под куполами и экранами

Баку на несколько дней превратился в огромную лабораторию городов будущего. На территории Urban Expo форума World Urban Forum 13 - крупнейшей выставки в истории Всемирного форума городов - десятки стран, международных организаций и технологических компаний представили футуристические павильоны, напоминающие скорее арт-инсталляции из научной фантастики, чем классические выставочные стенды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, территория Urban Expo форума World Urban Forum 13 в Баку занимает 3,5 гектара на территории Baku Olympic Stadium. Пространство объединило более 217 организаций из 66 стран мира, свыше 40 тысяч участников из 182 стран. Здесь представлены 121 павильон, включая 41 национальный, а также зоны международных организаций, стартапов, технологических компаний, Urban Cinema, Urban Library и Business & Innovation Hub. Кроме того, отдельной частью форума стал WUF13 Boulevard - открытая зона для встреч и мероприятий площадью около 2,5 гектара. Это крупнейшая территория в истории Всемирного форума городов.

Главными героями Urban Expo стали именно национальные павильоны - масштабные мультимедийные пространства, где города рассказывают о своем будущем языком света, технологий, архитектуры и цифрового искусства.

Некоторые павильоны больше напоминают интерактивные музеи будущего. Посетителям предлагают VR-прогулки по "умным городам", цифровые карты урбанистического развития, панели с искусственным интеллектом и огромные LED-экраны, реагирующие на движение людей.

Особый интерес вызывают пространства, где можно буквально "построить" собственный устойчивый город - выбрать экологичный транспорт, систему энергоснабжения и даже уровень озеленения мегаполиса.

Многие страны отказались от традиционных бумажных баннеров и макетов, сделав ставку на полное погружение. В результате Urban Expo показывает, как будут выглядеть международные выставки уже в ближайшем будущем: меньше статичных стендов - больше цифрового опыта и интерактивности.

Некоторые павильоны впечатляют прежде всего визуально. Одни оформлены в стиле экологического минимализма с живыми растениями и переработанными материалами, другие - как футуристические тоннели света с динамическими проекциями и объемным звуком, национальные орнаменты "оживают" на цифровых экранах, а исторические города представлены через 3D-мэппинг и анимацию.

Форум проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества UN-Habitat и правительства Азербайджана. Посвящен теме "Жильё для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты" и охватывает вопросы глобального жилищного кризиса, устойчивой урбанизации, климатической устойчивости и современного городского управления. Однако для многих гостей именно Urban Expo стала самой зрелищной частью WUF13 - пространством, где можно не только обсуждать города будущего, но и буквально увидеть их уже сегодня.