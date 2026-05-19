Обнародована численность населения города Ханкенди

В городе Ханкенди в настоящее время проживает около 24 тысяч человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов на мероприятии, организованном в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящей в Баку, на тему "Постконфликтное градостроительство: восстановление утраченной идентичности и переустройство интегрированного будущего".

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.