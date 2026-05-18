Города являются выражением национальной идентичности.

Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на саммите лидеров в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

"В центре нашей градостроительной и жилищной политики стоит благосостояние людей. Грузия на протяжении многих лет работает над устранением гуманитарных последствий войны и оккупации, а также осуществляет меры в сфере жилищного и социального обеспечения вынужденных переселенцев с оккупированных территорий. В рамках нашей долгосрочной стратегии мы продолжаем закладывать новые жилые массивы и предоставлять жилье пострадавшим семьям. Цель заключается в обеспечении достойных условий проживания и социальной инклюзивности.

В нашей политике особое внимание также уделяется поддержке молодых семей, экомигрантов и людей, проживающих в горных районах. Посредством целевых государственных программ и инновационных финансовых механизмов мы стремимся повысить доступность жилья и создать равные возможности развития во всех регионах Грузии. Наши инициативы строятся на принципе приверженности сохранению традиционного грузинского архитектурного наследия", - заявил премьер-министр Грузии.

И. Кобахидзе добавил, что города являются выражением национальной идентичности: "Интегрируя традиционные архитектурные элементы в современное градостроительство, мы как защищаем нашу культурную безопасность, так и строим города, которые уважают наше прошлое и служат будущему. В то же время сокращение разрыва между селом и городом остается одним из главных приоритетов нашей политики устойчивого развития. В условиях тесного сотрудничества с ООН и международными партнерами правительство работает в направлении обеспечения более сбалансированного и инклюзивного развития во всех регионах страны".