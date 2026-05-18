Лачин - путь от оккупации к восстановлению исторической справедливости

Автор: Лейла Таривердиева

Лачинский район был оккупирован вооруженными силами Армении 18 мая 1992 года. Во время захвата района погибли 264 азербайджанца, 65 были взяты в заложники, 103 стали инвалидами. Шестерым лачинцам присвоено звание Национального героя Азербайджана. Около 70 тысяч вынужденных переселенцев из Лачинского района были размещены в 59 городах и районах страны. В ходе оккупации району был нанесен ущерб в размере 7,1 миллиарда долларов США.

За этими цифрами стоят человеческие трагедии, разрушенные судьбы. Сегодня, когда в освобожденный Лачин вернулись истинные хозяева, когда район развивается на зависть врагам и на радость друзьям, мы все равно с не меньшей болью вспоминаем о том, что произошло 18 мая 1992 года. Тот май был месяцем больших потерь - несколькими днями ранее была оккупирована Шуша. Армения воспользовалась политическим хаосом, царившим в Баку, и захватила стратегический район, открыв прямую дорогу для доступа к бывшей НКАО.

Обстоятельства сдачи Лачина, как и Шуши, можно назвать одними из самых мрачных страниц современной истории Азербайджана. В условиях политического вакуума в Азербайджане шла острая внутриполитическая борьба. Руководство НФА, организовывавшее митинги, добивалось отставки тогдашнего президента Аяза Муталибова. В результате внимание к обороне стратегически важных регионов было ослаблено. Этого внимания, можно сказать, не было вообще - ни со стороны бессильных властей, ни со стороны хозяйничавшей в регионах связки НФА-Мусават. Лачин был сдан фактически без боя. Известный военный журналист Чингиз Мустафаев запечатлел позорные сцены панического бегства азербайджанских военных подразделений на бронетехнике. Военные и отряды, подчинявшиеся полевым командирам из рядов Народного фронта, оставляли позиции, не оказав противнику никакого сопротивления.

Был ли приказ сдать Лачин конкретно из Баку, неизвестно. Но в тот период такого приказа и не требовалось. Не имея централизованного руководства, четкой стратегии и тактики, действуя на свое усмотрение или по воле полевых командиров, преследовавших личные интересы, военные подразделения и добровольцы были дезориентированы. Никакого приказа не покидать позиции и никакой поддержки от Баку и фактически хозяйничавшего в стране Народного фронта не было. Если за Шушу еще сражались, Лачин был сдан почти без боя. Это стало настоящим подарком для оккупантов. Получив Лачинский район, армяне получили дорогу для соединения Армении с Ханкенди. С того момента военная поддержка сепаратистам приняла большой размах. Ереван мог уже беспрепятственно доставлять в зону боевых действий боевую технику и военнослужащих.

В связи с освобождением Лачинского района 1 декабря 2020 года Президент Ильхам Алиев обратился к азербайджанскому народу. В обращении глава государства, в частности сказал:

"Оккупация Лачинского района была большой трагедией. Еще раз хочу сказать: оккупация каждого района была трагедией. Но оккупация Лачинского района позволила, чтобы между Арменией и Нагорным Карабахом уже появилось дорожное сообщение. Оккупация Лачина в мае 1992 года, спустя несколько дней после оккупации Шуши, была для нас большой потерей. По этому коридору Армения уже отправляла оружие, боеприпасы, живую силу. Конечно, это привело к большим потерям. Спустя примерно год был оккупирован Кяльбаджарский район.

Все это, можно сказать, заложило основу для последующей оккупации. Хочу также еще раз сказать, что когда Лачинский район подвергся оккупации, в Баку шла борьба за власть. Те, кто вел эту борьбу, продали врагу Лачин, Шушу, Кяльбаджар, и, можно сказать, поставили азербайджанскую государственность на край пропасти. Мы хорошо помним всю эту историю. Освобождение сегодня Лачинского района без единого выстрела, без единого шехида - наша большая победа".

За годы армянской оккупации в Лачинском районе было разрушено все, что напоминало оккупантам о том, кто является истинными хозяевами этой земли. Район богат и природными ресурсами, и своими уникальными историческими памятниками, по значимости сопоставимыми с Азыхской пещерой в Ходжавендском районе и Тагларской пещерой в Джебраилском районе, относящимися к I-II тысячелетию до нашей эры. В период армянской оккупации были разграблены и разрушены более 200 исторических памятников местного и 54 памятника мирового значения, 217 учреждений культуры, 101 образовательное учреждение, 142 учреждения здравоохранения и так далее. В число пострадавших от армянского варварства памятников входят албанский монастырь Агоглан, усыпальница Малика Аждара, мечеть в селе Гарагышлаг, древнее кладбище в селе Забух. Были разграблены Лачинский исторический музей и старинная коллекция золотых, серебряных и бронзовых монет. Все это было вывезено из Лачина в Армению. Позднее экспонат из Лачинского исторического музея - сумка из серебра - был незаконно выставлен на аукционе Sotheby`s в Лондоне и продан за 80 тысяч долларов.

Хотя история не знает сослагательного наклонения, все же сделаем исключение и скажем: всех этих трагедий могло не быть, Лачин, как Шуша, Кяльбаджар и другие азербайджанские земли не прошли бы ад армянской оккупации, не познали бы этнических чисток, если бы не хаос, не безвластие, не гражданское противостояние, спровоцированное теми, кто больше всех кричал о любви к Азербайджану и патриотизме. Стремясь к власти, эти силы шли на все - на предательство, на продажу интересов азербайджанского народа, на сдачу территорий. Они думали, что, заполучив власть, сумеют все это исправить, но для этого у них не хватило ума, совести, компетенции и способностей к реальной политике, когда потребовалось менять философию полевых командиров на государственное мышление. И самое главное - у них не было поддержки народа.

Не случайно, обращаясь к народу по случаю освобождения Кяльбаджарского района, Президент Ильхам Алиев назвал Народный фронт Азербайджана основным виновником оккупации наших земель. Глава государства подчеркнул, что если бы в 1992 году НФА не пришел к власти, не совершил государственный переворот, возможно, наши земли не оказались под оккупацией. Конечно, очень трудно, возвращаясь в историю, говорить о том, что могло бы произойти, а чего нет. Но в любом случае они непосредственно причастны к оккупации наших земель и несут ответственность за это, потому что в весенние месяцы 1992 года борьба за власть достигла пиковой точки, заявил Президент Азербайджана. После оккупации Шуши и Лачина ситуация достигла критической отметки, чем и поспешил воспользоваться Народный фронт для прихода к власти.

"У этих людей не было никакого опыта. Эти люди, представленные в то время в руководстве, занимавшие высокие посты, ни одного дня не руководили ни одним ведомством, ни одним даже небольшим учреждением. Как они могли управлять страной, особенно находящейся в кризисной ситуации? Но их жажда власти, корысть, аппетиты, алчность довели Азербайджан до такого состояния. Посмотрите, кто управлял в то время Азербайджаном?! Председатель парламента был младшим научным сотрудником, причем неудачным научным работником. Государственный секретарь - вышедший из комсомола карьерист, причем предавший впоследствии своего лидера, претендовавший на его кресло, больше всех радовавшийся его смерти, человек, чья последующая жизнь просто прошла по указке внешних кругов. Какого управления можно было от них ожидать? Какого патриотизма? Какого профессионализма? Министр иностранных дел - случайный человек, не владевший ни одним языком, учитель физики. Человек, который вообще не понимал, что такое внешние отношения, международные нормы, принципы. Просто, ездил туда-сюда как турист и говорил что попало. Министр обороны - учитель математики. Может ли учитель математики стать министром обороны? Именно этот учитель математики сдал Шушу врагу. Он говорил, что если Шуша будет сдана, то пустит себе в лоб пулю. До сих пор слоняется там и тут. Шушу вернули мы, именно мы. Вы продали ее, изменники народа. Министр внутренних дел. Всюду царил разбой, журналистов арестовывали, избивали, в прямом эфире их бросали в багажники машин. Такими вот были руководители Народного фронта Азербайджана", - заявил Президент Ильхам Алиев в обращении к народу.

1 декабря 2020 года Президент Ильхам Алиев обещал, что Лачин обязательно будет возвращен лачинцам.

Город Лачин согласно Трехстороннему заявлению, подписанному по итогам Второй Карабахской войны, еще какое-то время оставался под контролем армянской стороны в целях сохранения "дороги жизни" для сепаратистов. Баку не делал резких движений, он действовал, гораздо раньше обговоренного срока построил альтернативную дорогу и 26 августа 2022 года город вернулся под контроль Азербайджана.

Именно из Лачина в День независимости 28 мая 2023 года Президент Ильхам Алиев объявил об окончательной победе над сепаратизмом в стране. Глава государства сказал: "Отсюда, из Лачинского края, который они многие годы эксплуатировали и где незаконно заселялись, еще раз говорю им: ваша книга закрылась. Книга "миацума" закрылась, сепаратизму пришел конец. Грезы о независимости пошли туда же, куда и статус. А статус мы еще во время Второй Карабахской войны отправили туда, куда надо".

Глава государства раскрыл и единственный путь, который остался для них. Это - подчиниться законам Азербайджана, стать лояльными, нормальными гражданами Азербайджана, выбросить в мусорное ведро свои фальшивые "государственные атрибуты" и распустить парламент.

Это был последний совет армянским сепаратистам. Менее чем через месяц армяне поняли, что напрасно не прислушались к нему.