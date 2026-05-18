https://news.day.az/unusual/1835268.html Ученые предупредили о новой магнитной буре Крупная корональная дыра на Солнце может спровоцировать новую магнитную бурю на Земле в ближайшие сутки. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Ученые предупредили о новой магнитной буре
Крупная корональная дыра на Солнце может спровоцировать новую магнитную бурю на Земле в ближайшие сутки.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
По словам ученых, главным фактором воздействия на Землю остается продолжающееся влияние крупной корональной дыры на Солнце.
Специалисты отметили, что, несмотря на возвращение графиков в зеленую зону, ситуация еще не стабилизировалась. Скорость солнечного ветра по-прежнему остается повышенной.
Кроме того, в течение ближайших суток к Земле ожидается приход плазмы от солнечной вспышки, произошедшей 16 мая.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре