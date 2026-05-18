Ученые предупредили о новой магнитной буре

Крупная корональная дыра на Солнце может спровоцировать новую магнитную бурю на Земле в ближайшие сутки.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По словам ученых, главным фактором воздействия на Землю остается продолжающееся влияние крупной корональной дыры на Солнце.

Специалисты отметили, что, несмотря на возвращение графиков в зеленую зону, ситуация еще не стабилизировалась. Скорость солнечного ветра по-прежнему остается повышенной.

Кроме того, в течение ближайших суток к Земле ожидается приход плазмы от солнечной вспышки, произошедшей 16 мая.