В США мужчина в 18-й раз выиграл в лотерею

Житель штата Айдахо в США выиграл в лотерею 50 тысяч долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на People, это уже 18-й выигрыш мужчины за его жизнь.

Размер его предыдущих выигрышей варьировался от 1 тысячи до 200 тысяч долларов. В 1997 году ему также удалось выиграть автомобиль.

Мужчина рассказал, что участвует в лотереях вместе с женой, и это стало важной частью их совместной жизни. Отвечая на вопрос о своем везении, он отметил: "Моя настоящая удача - это 40 лет с одной и той же потрясающей женщиной".