https://news.day.az/world/1835262.html В США мужчина в 18-й раз выиграл в лотерею Житель штата Айдахо в США выиграл в лотерею 50 тысяч долларов. Как передает Day.Az со ссылкой на People, это уже 18-й выигрыш мужчины за его жизнь. Размер его предыдущих выигрышей варьировался от 1 тысячи до 200 тысяч долларов. В 1997 году ему также удалось выиграть автомобиль.
В США мужчина в 18-й раз выиграл в лотерею
Житель штата Айдахо в США выиграл в лотерею 50 тысяч долларов.
Как передает Day.Az со ссылкой на People, это уже 18-й выигрыш мужчины за его жизнь.
Размер его предыдущих выигрышей варьировался от 1 тысячи до 200 тысяч долларов. В 1997 году ему также удалось выиграть автомобиль.
Мужчина рассказал, что участвует в лотереях вместе с женой, и это стало важной частью их совместной жизни. Отвечая на вопрос о своем везении, он отметил: "Моя настоящая удача - это 40 лет с одной и той же потрясающей женщиной".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре