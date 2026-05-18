В Иране заявили о переговорах США под контролем Хаменеи
Иран ведет переговоры с США под контролем высокопоставленных должностных лиц и верховного лидера аятоллы Моджтабы Хаменеи.
Как передает Day.Az, об этом заявил представитель духовного лидера в КСИР Абдалла Хаджи Садеги. Его слова приводит телеканал Al Mayadeen.
"Переговоры проходят под полным контролем наших высокопоставленных должностных лиц и зависят от поддержки верховного лидера", - подчеркнул он.
