Трамп провел телефонный разговор с Нетаньяху

Американский лидер Дональд Трамп провел телефонный разговор с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху.

Как передает Day.Az, об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид. Политики, по его словам, обсуждали тему Ирана.

Нетаньяху ранее сообщил, что собирается провести телефонный разговор с Трампом. Как анонсировала канцелярия израильского премьера, лидеры двух стран собирались обсудить, в том числе, итоги недавнего визита американского президента в Пекин. Центральной темой была обозначена текущая ситуация вокруг Ирана.

Со ссылкой на неназванного израильского чиновника Равид сообщает в соцсети Х, что Трамп уже поговорил по телефону с израильским премьером Нетаньяху и "обсудил с ним Иран".