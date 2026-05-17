Астрофотограф сделал уникальный кадр самолета на фоне Солнца

Астрофотограф-энтузиаст Эндрю МакКарти опубликовал редчайший снимок, на котором коммерческий авиалайнер запечатлен прямо на фоне диска Солнца.

Как передает Day.Az, по словам фотографа, для создания уникального кадра ему потребовалась почти неделя подготовки и невероятное терпение. В течение шести дней он сделал около полутора миллионов снимков, чтобы поймать идеальный момент пролета самолета на фоне солнечного диска.

МакКарти отметил, что добиться такого результата удалось не только благодаря технике и расчетам, но и большой удаче, поскольку подобные кадры длятся лишь доли секунды.