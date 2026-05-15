Президент Ильхам Алиев и другие участники неформального Саммита ОТГ приняли участие в церемонии закладки фундамента Центра тюркской цивилизации - ФОТО

15 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и другие главы государств, участвующие в неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств, приняли участие в онлайн-церемонии закладки фундамента Центра тюркской цивилизации. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется