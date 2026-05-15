Президент Ильхам Алиев прибыл в Казахстан с рабочим визитом - ФОТО
15 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева прибыл в эту страну с рабочим визитом для участия в неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Хазрет Султан города Туркестан в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президента Азербайджана встречали государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин, аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров и другие официальные лица.
