Hyundai запускает роботов-курьеров и охранников в своем офисе - ВИДЕО

В штаб-квартире Hyundai Motor начали работать роботы-садовники, охранники и курьеры. Как передает Day.Az, в компании сообщили, что роботы выполняют различные функции на территории офиса. Устройства способны самостоятельно перемещаться к станциям подзарядки при низком уровне энергии и пользоваться лифтами внутри здания.