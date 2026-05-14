Hyundai запускает роботов-курьеров и охранников в своем офисе

В штаб-квартире Hyundai Motor начали работать роботы-садовники, охранники и курьеры.

Как передает Day.Az, в компании сообщили, что роботы выполняют различные функции на территории офиса.

Устройства способны самостоятельно перемещаться к станциям подзарядки при низком уровне энергии и пользоваться лифтами внутри здания.