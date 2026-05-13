На турнире AGF Trophy Азербайджан представят 16 спортивных гимнастов

Определились азербайджанские гимнасты, которые примут участие в международном турнире AGF Trophy в Баку.

Как сообщили Day.Az в Федерации гимнастики Азербайджана, нашу страну на соревнованиях представят 16 спортсменов.

В женском зачете свои силы испытают Назенин Теймурова, Дениз Алиева, Айтен Мамедова, Хадиджа Аббасзаде, Альбина Алиева, Лейла Мамедзаде, Айназ Меджидзаде и Лала Заманлы.

На юношеском турнире будут состязаться Расул Ахмедзаде, Айдын Ализаде, Никита Симонов, Мирюсиф Ахмедзаде, Ильхам Салаев, Махир Салимов, Искендер Джавадзаде и Мухаммед Рустамзаде.

На турнире AGF Trophy, который пройдет с 14 по 16 мая, свое мастерство продемонстрируют гимнасты из Узбекистана, Украины и Венгрии, а также спортсмены нейтрального статуса.