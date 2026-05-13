В некоторых частях Габалы не будет газа

В некоторых частях Габалы временно отключат газоснабжение.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию Загатальское региональное управление эксплуатации газа.

Отмечается, что в связи с устранением выявленной утечки газа на территории района, с 09:00 завтрашнего дня будет временно приостановлена подача газа на улицах И.Насими и З.Алиевой в городе Габала, а также в поселке Вендам и селах Нохургышлаг, Тюнтюль, Йениджа и Кётюклю.