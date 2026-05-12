Гурбан Гурбанов запретил двум игрокам "Карабаха" тренироваться на базе

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов ужесточил дисциплинарные меры в отношении Эльвина Джафаргулиева и Аббаса Гусейнова, ранее отстраненных от основной команды за нарушение внутреннего распорядка.

Как передает Day.Az со ссылкой на sportinfo.az, наставник агдамского клуба распорядился запретить обоим футболистам приезжать на тренировочную базу "Карабаха" в Сураханы даже для индивидуальных занятий.

Ранее защитники были переведены в дубль после инцидента, произошедшего по окончании матча с "Шамахы". По данным источника, причиной наказания стала организованная игроками развлекательная вечеринка после встречи.

После того как о произошедшем стало известно тренерскому штабу, оба футболиста были отправлены в резервную команду. Позже Эльвин Джафаргулиев и Аббас Гусейнов сыграли за "Карабах-2" в матче Лиги дублеров против "Зири-2" и отметились забитыми мячами.

Ситуация особенно чувствительна для Аббаса Гусейнова, чей контракт с "Карабахом" истекает по завершении сезона. Соглашение Эльвина Джафаргулиева действует до лета 2027 года.

Для "Карабаха" этот эпизод стал одним из самых резонансных внутренних скандалов сезона на фоне непростого года, в котором команда уступила чемпионский титул "Сабаху" и одновременно проводила тяжелую кампанию в Лиге чемпионов УЕФА.