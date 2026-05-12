Попытки Microsoft спасти Windows назвали тщетными

Попытки Microsoft спасти репутацию Windows 11 и исправить операционную систему (ОС) вряд ли к чему-то приведут. Об этом заявили авторы проекта Digital Foundry (DF) в подкасте на своем YouTube-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На днях появились сообщения, что Microsoft запустила проект K2 по исправлению проблем Windows 11. Таким образом компания отреагировала на неполадки ОС и негативную реакцию пользователей Windows. Участники Digital Foundry заявили, что разработчикам Windows, скорее всего, не получится улучшить проблемную операционную систему.

По словам специалистов, Microsoft не сдержала многие обещания, которые она дала за последние 20 лет. Авторы вспомнили, что в начале нулевых годов IT-гигант обещал сделать из Windows идеальную систему для игр, но в итоге его попытки были тщетными. Компания только запустила неудачную платформу Games for Windows.

Кроме того, в ролике говорится, что Microsoft не спешит исправлять особенности Windows 11, которые не нравятся огромному числу пользователей. К ним отнесли сложности с созданием локальных учетных записей и прочие нерешаемые месяцами проблемы.