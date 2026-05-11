В городе на Аляске впервые за месяцы взошло солнце

В городе Уткиагвик на Аляске впервые за последние 65 дней солнце поднялось над горизонтом после продолжительной полярной ночи.

Как сообщает Day.Az, жители северного города смогли увидеть солнечный свет впервые за более чем два месяца. Однако вскоре Уткиагвик вновь погрузится в период, когда солнце не будет появляться над горизонтом в течение 84 дней.