Европа закачала в хранилища 7 млрд куб. м газа к следующей зиме

С начала летнего периода в апреле 2026 г. страны Евросоюза закачали более 7 млрд куб. м газа в подземные хранилища, что составляет примерно 34,51% от их общей емкости.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

Сейчас в европейских хранилищах находится ок. 37,8 млрд куб. м газа - меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда заполненность достигала 41,8%. Согласно постановлениям Еврокомиссии, страны ЕС обязаны обеспечить заполнение газовых хранилищ до уровня 90% в период с 1 октября по 1 декабря 2026 г., допускается отклонение в 10% при сложных условиях закачки. Для выполнения этих требований необходимо закачать не менее 68 млрд куб. м газа, тогда как в прошлом году Европа смогла достичь лишь показателя порядка 55 млрд куб. м.

Отмечается, что текущий летний сезон, вероятно, пройдет при более высоких ценах на топливо из-за обострившейся в результате ближневосточного конфликта борьбы за свободные объемы сжиженного природного газа на рынке с Азией.