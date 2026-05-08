Харрис назвала победителя войны США с Ираном

Россия - главный победитель войны Ирана и США, в то время как Украина является проигравшей стороной.

С таким заявлением выступила бывший вице-президент США Камала Харрис, передает Day.Az.

"Хотите знать, кто является главным победителем в иранской войне? Россия. Из-за нефтяного вопроса. Трамп снял санкции с России. Знаете, что это значит? Они зарабатывают деньги на продаже нефти, которую иначе не могли бы продавать", - заявила политик.

По словам Харрис, Киев столкнулся с серьезными последствиями, так как США отправляют на Ближний Восток артиллерию, боеприпасы и средства противовоздушной обороны, которые "иначе пошли бы в Украину".