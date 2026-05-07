В Аргентине зафиксировали вспышку хантавируса

В Аргентине зафиксировали рекордную за десять лет вспышку хантавируса.

Об этом сообщил портал Infobae со ссылкой на местный Минздрав, передает Day.Az.

"Страна зарегистрировала самый высокий показатель этого заболевания <...> за последнее десятилетие", - говорится в сообщении.

В эпидемиологическом сезоне 2025/2026 подтвержден уже 101 случай болезни.

4 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышке хантавируса на борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. Подтверждены восемь случаев заражения, из них трое человек не выжили.

Хантавирусы представляют собой группу возбудителей, которые могут вызывать у людей геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный кардиопульмональный синдром. Основными переносчиками инфекции являются грызуны. Человек заражается при вдыхании мельчайших частиц с содержанием вируса, которые выделяются со слюной и экскрементами животных. Особенно высок риск в замкнутых, плохо проветриваемых помещениях.