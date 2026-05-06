Названы прогнозы экономического роста Азербайджана до 2028 г.

По прогнозам Центрального банка Азербайджана, экономический рост (ВВП) в текущем году составит 1,1 процента, а рост в ненефтегазовом секторе - 3,2 процента.

Как передает Day.Az, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.

По его словам, в 2027 году экономический рост также ожидается на уровне 1,1 процента, а в ненефтегазовом секторе - 4,7 процента.