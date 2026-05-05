Визит Мелони обозначил новую глубину стратегических отношений Баку и Рима

Визит Джорджи Мелони стал дипломатическим поворотным моментом и кульминацией процесса сближения, начавшегося с подписания Декларации о многомерном стратегическом партнерстве. После более чем десятилетнего перерыва без встреч на уровне премьер-министра этот визит демонстрирует четкое стремление Рима рассматривать Азербайджан не только как поставщика ресурсов, но и как ключевого политического союзника в регионе Южного Кавказа.

Об этом сказал Day.Az итальянский эксперт, геополитический аналитик, журналист газет La Ragione и Il Riformista Доменико Летиция, комментируя визит Председателя Совета министров Италии Джорджи Мелони в Азербайджан.

По его словам, самым позитивным аспектом является восстановленная преемственность диалога на высоком уровне, которая обеспечивает стабильность и долгосрочное видение, необходимые для решения региональных и глобальных вызовов.

Говоря о том, что Италия является главным торговым партнером Азербайджана - двусторонний товарооборот в прошлом году достиг почти 12 миллиардов долларов -, Летиция отметил, что цифры отражают исключительную экономическую взаимозависимость.

"Азербайджан является не просто коммерческим партнером, а центром притяжения итальянских экономических интересов в регионе. Такая стратегическая глубина показывает, что отношения вышли за рамки чисто транзакционного этапа и превратились в архитектуру интегрированного сотрудничества. Тот факт, что Италия является ведущим торговым партнером Азербайджана, демонстрирует беспрецедентное взаимное доверие, при котором итальянская промышленная система находит в Баку восприимчивый и динамичный рынок, укрепляя ось, которая структурно и на постоянной основе соединяет Средиземноморье с Каспийским морем", - пояснил аналитик.

Эксперт также рассказал о важности Азербайджана для энергетической безопасности Италии, особенно в нынешнем геополитическом контексте.

"Баку играет жизненно важную и незаменимую роль для национальной безопасности Италии. Благодаря Трансадриатическому трубопроводу Баку стал одним из ведущих поставщиков природного газа в Италию, позволив стране диверсифицировать источники поставок и резко снизить зависимость от российского газа. В условиях нестабильной геополитической обстановки стабильность поставок из Азербайджана обеспечивает непрерывную работу итальянской промышленности и отопление домов. Это сотрудничество обречено на дальнейший рост не только в секторе углеводородов, но и в совместном развитии возобновляемой энергетики, что позиционирует Азербайджан как ключевого партнера Италии в экологическом переходе", - подчеркнул он.

Комментируя заявление Мелони о стремлении Италии выступать в роли "моста" в Европу, Летиция отметил, что это открывает чрезвычайные сценарии роста для бизнес-среды обеих стран.

"Для итальянских компаний: открываются крупные возможности в проектах реконструкции, инфраструктуре, агротехнологиях и обороне - секторах, где Made in Italy является синонимом качества и передового опыта.

Для азербайджанских компаний: партнерство с Италией облегчает доступ к нормативным требованиям и стандартам качества Европейского союза, позволяя азербайджанской продукции успешно позиционироваться на рынке с более чем 450 миллионами потребителей.

В этом контексте важно отметить, что экономический форум, который состоится во второй половине 2026 года, станет катализатором для подписания новых соглашений о совместных предприятиях и прямых инвестициях. Перспектива превращения Италии в логистический и дистрибуционный хаб для азербайджанской энергии и товаров, направляемых в сердце Европы, укрепляет выигрышную синергию, при которой промышленная мощь Италии и природные ресурсы Азербайджана объединяются для создания общего процветания", - заключил итальянский аналитик.

Ибрагим Алиев