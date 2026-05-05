Китай установил крупнейшую в мире плавучую ветряную турбину - ВИДЕО В Китае у побережья города Янцзян в провинции Гуандун установлена крупнейшая в мире одноблочная плавучая морская ветряная турбина под названием Three Gorges Pilot. Как сообщает Day.Az со ссылкой на китайские СМИ, мощность установки составляет 16 мегаватт.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на китайские СМИ, мощность установки составляет 16 мегаватт. Турбина относится к новому поколению морских ветроэнергетических объектов и предназначена для выработки электроэнергии в прибрежных акваториях с глубокими водами, где традиционные стационарные конструкции установить невозможно.
