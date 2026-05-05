Китай установил крупнейшую в мире плавучую ветряную турбину

В Китае у побережья города Янцзян в провинции Гуандун установлена крупнейшая в мире одноблочная плавучая морская ветряная турбина под названием Three Gorges Pilot.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на китайские СМИ, мощность установки составляет 16 мегаватт. Турбина относится к новому поколению морских ветроэнергетических объектов и предназначена для выработки электроэнергии в прибрежных акваториях с глубокими водами, где традиционные стационарные конструкции установить невозможно.